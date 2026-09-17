Тамара Гвердцители сохранила квартиру в Москве за 130 млн на случай возвращения

Тамара Гвердцители избавилась от нескольких объектов недвижимости в России, но сохранила квартиру в Москве на случай возвращения. Об этом сообщает SHOT.

Первой артистка продала загородный дом в Зеленограде, который долгие годы был местом встреч её друзей и коллег. На участке площадью 8 соток располагался трёхэтажный дом площадью 323 квадратных метра. Внутри была оборудована музыкальная зона со старинным пианино.

Недвижимость певица приобрела в 2009 году. После отмены концертов в России весной 2022 года Гвердцители уехала в Грузию и поселилась в Тбилиси. Уже осенью того же года дом был продан. Стоимость сделки оценивается примерно в 20 млн рублей.

Позже артистка продала одну из двух квартир в московском жилом комплексе премиум-класса «Ласточкино гнездо». Первое жильё площадью 141 квадратный метр она приобрела ещё в 2001 году. Его стоимость оценивается примерно в 98 млн рублей.

Вторая квартира в том же комплексе осталась у Гвердцители. Площадь жилья составляет 184 квадратных метра, а рыночная стоимость оценивается примерно в 130 млн рублей.