Танкер с топливом для ВСУ попал под удар в порту Черноморск

Российские войска поразили танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставляло горюче-смазочные материалы для ВСУ.

В ведомстве заявили, что днём российские силы продолжили наносить удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые использовались в интересах украинской армии.

«В результате ударов в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа „танкер“, доставлявшее горюче-смазочные материалы для ВСУ», — говорится в сообщении.

Дополнительные сведения о судне, его повреждениях и возможных пострадавших в сообщении не приводятся.