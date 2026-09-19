Танкер с топливом для ВСУ попал под удар в порту Черноморск
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские войска поразили танкер в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставляло горюче-смазочные материалы для ВСУ.
В ведомстве заявили, что днём российские силы продолжили наносить удары беспилотниками по украинским портам и морским судам, которые использовались в интересах украинской армии.
«В результате ударов в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа „танкер“, доставлявшее горюче-смазочные материалы для ВСУ», — говорится в сообщении.
Дополнительные сведения о судне, его повреждениях и возможных пострадавших в сообщении не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска поразили два сухогруза и танкер, которые использовались в интересах ВСУ. Один из танкеров находился в порту Одессы и, как утверждало ведомство, перевозил горюче-смазочные материалы.
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