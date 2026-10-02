Танцор Бен плясал 168 часов подряд, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Нигерийский хореограф Бенджамин Даниэль Габриэль, известный как Ben Dancer, завершил в Лагосе 168-часовой танцевальный марафон и теперь претендует на мировой рекорд. Финальные минуты выступления прошли в парке Свободы при большом числе зрителей и коллег артиста.

Свою попытку Габриэль начал 21 сентября, а завершил ранним утром 29-го. К последним часам площадка превратилась в настоящее праздничное пространство, куда стекались желающие увидеть финиш испытания. Если заявленный результат подтвердят, нигериец значительно превзойдёт нынешнее достижение.

Действующий показатель принадлежит индийской танцовщице Срушти Судхир Джагтап и составляет 127 часов. Она установила его в 2023 году. Таким образом, Габриэль претендует на результат, превышающий прежнюю планку на 41 час.

Во время выступления Ben Dancer сделал ставку не только на выносливость, но и на культурное разнообразие. В программу вошли афробит, фуджи, джаз и зук, а сам исполнитель появлялся перед публикой в традиционных нарядах, включая агбаду и дашики. За плечами у хореографа 18 лет профессиональной работы, выступления на крупных фестивалях и собственная академия для молодых артистов.

Правила Guinness World Records позволяли ему отдыхать по пять минут за каждый час движения, причём это время можно было накапливать. Габриэль использовал паузы блоками, получал лёгкое питание, а рядом постоянно находилась медицинская бригада. Такие перерывы входили в условия попытки и не прерывали её официально.

Теперь последнее слово остаётся за Книгой рекордов Гиннесса. Специалистам предстоит изучить представленные доказательства и проверить соблюдение всех требований. Только после этого станет известно, получит ли нигериец статус нового мирового рекордсмена.

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