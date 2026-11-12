Мужчина, протаранивший на автомобиле стеклянные двери гостиницы в «Москва-Сити» и станцевавший после этого лезгинку, отправлен в СИЗО. Пресненский районный суд Москвы заключил Магомеда Алиева под стражу до 9 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Алиеву предъявлено обвинение в хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав ему меру пресечения в виде заключения под стражу. До завершения расследования мужчина будет находиться в следственном изоляторе.

Сам инцидент произошёл 9 ноября возле гостиницы Novotel в деловом центре «Москва-Сити». По данным полиции, мужчина попытался попасть в здание, однако охранники отказались его пропускать из-за агрессивного поведения. Тогда посетитель сел за руль автомобиля и направил машину прямо на стеклянные двери отеля.

В результате автомобиль протаранил входную группу и сбил сотрудника охраны. После столкновения водитель выбрался из машины и неожиданно начал танцевать лезгинку перед повреждённым зданием. Затем он покинул место происшествия, задев шлагбаум на выезде.

Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, полицейским понадобилось менее часа, чтобы найти нарушителя. Автомобиль обнаружили на улице Нижняя Масловка, после чего водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Позднее столичная прокуратура предъявила мужчине обвинение в хулиганстве. По предварительной информации, Алиев мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование отказался.

Ранее Life.ru рассказывал о необычных обстоятельствах, предшествовавших дебошу в «Москва-Сити». Выяснилось, что 30-летний Магомед целую неделю числился пропавшим без вести. Мужчина должен был добраться из Магадана в Грозный через Москву, однако неожиданно остался в столице и перестал отвечать на звонки родственников. Близкие обратились в полицию, а сам Алиев тем временем арендовал Lada Vesta, на которой впоследствии протаранил вход в гостиницу. Родственники предположили, что во время исчезновения мужчина мог употреблять запрещённые вещества. По их словам, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж и другие преступления.