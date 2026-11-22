История горбатого кита Тимми, за спасением которого весной следила вся Германия, получила трагическое продолжение. Животное, предположительно, погибло от истощения после того, как запуталось в огромной рыболовной сети и долгое время не могло нормально питаться. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

По информации издания, результаты исследования останков указывают на продолжительное голодание. При этом признаков заболеваний, которые могли бы объяснить тяжёлое состояние кита, специалисты не обнаружили. Одной из возможных причин истощения стала рыболовная сеть, в которой животное запуталось ещё до того, как оказалось у немецкого побережья.

«Кит, возможно, тащил за собой сеть размером не менее 150 на 3 метра», — отмечает газета.

История Тимми началась 23 марта 2026 года, когда горбатого кита обнаружили на песчаной отмели возле немецкого курорта Тиммендорфер-Штранд. Спасатели неоднократно пытались вернуть животное на глубину, однако оно снова оказывалось на мелководье. За судьбой морского гиганта следили тысячи людей, надеявшихся на благополучный исход.

Операция растянулась больше чем на месяц. В начале мая кита удалось доставить в воды Северного моря и выпустить на свободу, однако вскоре надежды на его спасение окончательно рухнули. В середине мая останки Тимми обнаружили у датского острова Анхольт.

Последующие исследования также показали, что Тимми, которого всё это время считали самцом, на самом деле был самкой. При этом точную причину гибели животного специалисты первоначально установить не смогли.