Европейский альянс новостных агентств (EANA) исключил ТАСС из своего состава. Такое решение приняли участники генеральной ассамблеи организации, прошедшей 11–13 ноября в кипрской Ларнаке. Об этом сообщает пресс-служба альясна.

На той же встрече определили нового представителя в правлении альянса. Им стала генеральный директор Албанского телеграфного агентства (ATA) Вальбона Жупа. Она получила трёхлетний мандат, сменив Клаудию Николае из румынского агентства AGERPRES. Ещё одним решением стало включение в EANA литовского информационного агентства ELTA. Оно получило статус 34-го участника объединения.

Ассамблея состоялась в рамках конференции, приуроченной к 70-летию альянса. Её организовало Кипрское информационное агентство (CNA). Главной темой встречи стали отношения информационных агентств с геополитикой, а также освещение чувствительных вопросов в условиях международной напряжённости.

EANA была основана в Страсбурге 21 августа 1956 года. Штаб-квартира организации расположена в швейцарском Берне. Альянс объединяет европейские информационные агентства и занимается развитием сотрудничества между ними, обменом опытом и профессиональными знаниями.

Ранее Михаил Петров покинул должность заместителя генерального директора ТАСС по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Петров посвятил агентству более 25 лет, пройдя путь от корреспондента до одного из руководителей. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов поблагодарил коллегу за многолетнюю работу и пожелал ему успехов на новом этапе карьеры.