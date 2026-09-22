Киев увеличил число полицейских групп «Белый ангел», задействованных в эвакуации семей с детьми из Славянска. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По словам источника агентства, особый упор делается именно на семьи с несовершеннолетними.

Собеседник ТАСС утверждает, что часть жителей пытается избежать эвакуации и скрывает детей и близких.

При этом сам факт расширения обязательной эвакуации из Славянска подтверждается украинской стороной. 16 сентября подконтрольная Киеву Донецкая областная администрация сообщила, что зону обязательного вывоза детей вместе с родителями или законными представителями расширили на десятки улиц и переулков города, а также на ряд населённых пунктов Славянской, Святогорской и Новодонецкой общин.

В эвакуации участвуют местные военные администрации, Национальная полиция Украины, спасатели и социальные службы. Полицейские подразделения «Белый ангел» ранее уже вывозили семьи с детьми из окрестностей Славянска. В июне Нацполиция Украины сообщала об эвакуации матери с двумя детьми из района Высоко-Ивановка. По данным украинской областной администрации на начало сентября, в Славянской общине оставались около 28,3 тысячи жителей, среди них — более двух тысяч детей. В ряде населённых пунктов региона обязательная эвакуация семей с детьми уже продолжалась.