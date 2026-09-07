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Опубликовано 7 сентября, 07:34

«Белые ангелы» из Нацполиции планировали продать иностранцам 9-летнюю дочь жителя Артёмовска

Нацполиция Украины пыталась продать 9-летнего ребёнка иностранцам

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Житель Артёмовска заявил, что сотрудники подразделения украинской Нацполиции «Белый ангел» пытались передать его девятилетнюю дочь иностранцам. Свою историю мужчина рассказал ТАСС.

По его словам, полицейские приходили к семье под предлогом эвакуации детей, однако особый интерес проявляли именно к младшей дочери, а не к её старшему брату.

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«Они при нас созвонились по видеосвязи с каким-то иностранцем. Дочку просили покрутиться, повернуться в одну сторону, в другую. А мы ничего не могли сделать. Я видел, как её изучают, не представляете состояние отца, который за этим наблюдает», — рассказал мужчина.

Он утверждает, что семью сначала убеждали отправить девочку в «хорошие условия», а после отказа начали угрожать. Родители были вынуждены прятать детей у знакомых, в подвалах и других местах.

Мужчина считает, что его дочь собирались вывезти за границу для последующей продажи. Нацполиция Украины публично описывает «Белый ангел» как подразделение, якобы занимающееся эвакуацией жителей, в том числе семей с детьми, из районов боевых действий.

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Ранее Life.ru рассказывал о заявлениях другой жительницы Артёмовска, которая утверждала, что семьи прятали детей от принудительной эвакуации. Тогда женщина также упоминала подразделение «Белый ангел».

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Марина Фещенко
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