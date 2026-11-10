США могут помочь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса. Возможную поддержку Вашингтон связывает с успешным урегулированием.

Заявление прозвучало на фоне возобновившихся 10 ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Участники обсуждают формирование новой системы континентальной безопасности после завершения конфликта, предотвращение угроз и укрепление региональной стабильности.