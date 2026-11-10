ТАСС: США допустили помощь в восстановлении Украины после конфликта
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США могут помочь в восстановлении Украины после завершения конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с обсуждением вопроса. Возможную поддержку Вашингтон связывает с успешным урегулированием.
Заявление прозвучало на фоне возобновившихся 10 ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров России, США и Украины. Участники обсуждают формирование новой системы континентальной безопасности после завершения конфликта, предотвращение угроз и укрепление региональной стабильности.
Ранее Life.ru сообщал, что Джаред Кушнер обозначил восстановление экономики среди вопросов переговоров в Абу-Даби. Представитель американской стороны также назвал приоритетами гарантии безопасности и механизмы предотвращения новых вооружённых столкновений.