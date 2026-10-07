ТАСС: В ВСУ создали параллельную структуру по беспилотникам

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый санкционировал создание в Сухопутных войсках Украины отдельного управления беспилотных систем. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, новая структура, которую возглавил полковник Андрей Остапенко, будет заниматься рекрутингом специалистов, развитием беспилотного направления Сухопутных войск и подготовкой подразделений. В её задачи также войдет развитие беспилотных систем в линейных бригадах и армейских корпусах.

Собеседник ТАСС утверждает, что Драпатый стремится иметь собственную структуру беспилотных систем, поскольку не контролирует Силы беспилотных систем Украины, которыми командует Роберт Бровди, известный как Мадьяр.

Ранее сообщалось, что Российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по подземному объекту Вооружённых сил Украины (ВСУ) на острове Корабел в Херсоне. Там находились военнослужащие, иностранные наёмники и площадки для работы с беспилотниками.