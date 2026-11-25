Тайга буквально спрятала Усольцевых: Спасатель указал на роковую ошибку пропавшей семьи
Щетинин: Серо-зелёная одежда Усольцевых стала помехой для поисковиков в тайге
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Серо-зелёная одежда, в которой семья Усольцевых отправилась в поход в Красноярском крае, могла серьёзно осложнить работу поисковиков. Пропавшие люди оказались практически незаметными на фоне лесной растительности. Об этом заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в комментарии aif.ru.
Ранее представитель регионального управления СК Яна Сырымбетова сообщила, что свидетели видели Усольцевых в серо-зелёных костюмах — под цвет листвы. По мнению Щетинина, для похода в лес такая экипировка не подходит: человеку, который потерялся среди деревьев и кустарников, гораздо сложнее привлечь внимание спасателей.
«Если они действительно потерялись в лесном массиве, то, конечно, стоило выбирать яркую одежду. Это однозначный совет вообще всем, кто ходит в лес, в том числе за грибами», — подчеркнул специалист.
Щетинин также оценил перспективы обнаружения семьи спустя более года после исчезновения. По его словам, с наступлением зимы шансы на успешные поиски становятся особенно небольшими: снег и погодные условия дополнительно осложняют обследование местности.
Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась на прогулку в районе посёлка Кутурчин к скале Буратинка, но обратно не вернулась. Несмотря на масштабные поисковые операции, обнаружить пропавших не удалось.
Ранее Life.ru рассказывал, при каких обстоятельствах следствие может возобновить поиски Усольцевых. Сейчас работа по делу продолжается, хотя активное обследование тайги осложнено зимними условиями.