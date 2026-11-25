Серо-зелёная одежда, в которой семья Усольцевых отправилась в поход в Красноярском крае, могла серьёзно осложнить работу поисковиков. Пропавшие люди оказались практически незаметными на фоне лесной растительности. Об этом заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал в комментарии aif.ru.

Ранее представитель регионального управления СК Яна Сырымбетова сообщила, что свидетели видели Усольцевых в серо-зелёных костюмах — под цвет листвы. По мнению Щетинина, для похода в лес такая экипировка не подходит: человеку, который потерялся среди деревьев и кустарников, гораздо сложнее привлечь внимание спасателей.

«Если они действительно потерялись в лесном массиве, то, конечно, стоило выбирать яркую одежду. Это однозначный совет вообще всем, кто ходит в лес, в том числе за грибами», — подчеркнул специалист.

Щетинин также оценил перспективы обнаружения семьи спустя более года после исчезновения. По его словам, с наступлением зимы шансы на успешные поиски становятся особенно небольшими: снег и погодные условия дополнительно осложняют обследование местности.

Сергей Усольцев, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Семья отправилась на прогулку в районе посёлка Кутурчин к скале Буратинка, но обратно не вернулась. Несмотря на масштабные поисковые операции, обнаружить пропавших не удалось.