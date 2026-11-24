Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил, что после исчезновения семьи узнал о множестве тайн своего отчима Сергея. При этом молодой человек не верит, что родственники могли просто заблудиться во время похода. Его слова приводит aif.ru.

«От чего им прятаться, я не ведаю. Очень бы хотел это понять. Но я точно осознал, что отца своего совсем не знал, много у него тайн, оказывается. Заблудиться они не могли. Мама моя далеко бы не пошла, тем более если бы испортилась погода», — рассказал Баталов.

Он также прокомментировал запись с камеры видеонаблюдения в посёлке Кутурчино. На кадрах, показанных в программе НТВ, автомобиль Усольцевых ночью движется не в сторону туристической базы, а к тропе на Кутурчинское Белогорье.

По словам Баталова, сначала он подумал, что запись могла быть подделана или отзеркалена. Однако теперь он допускает, что супруги действительно могли случайно свернуть в другую сторону, а камера не зафиксировала их обратное движение. При этом молодой человек заявил, что верит: его семья жива.