«Много у него тайн»: Пасынок пропавшего в тайге Усольцева признался, что не знал его прошлого
Сын пропавшей в тайге Усольцевой заявил, что у отчима было много тайн
Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева
Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил, что после исчезновения семьи узнал о множестве тайн своего отчима Сергея. При этом молодой человек не верит, что родственники могли просто заблудиться во время похода. Его слова приводит aif.ru.
«От чего им прятаться, я не ведаю. Очень бы хотел это понять. Но я точно осознал, что отца своего совсем не знал, много у него тайн, оказывается. Заблудиться они не могли. Мама моя далеко бы не пошла, тем более если бы испортилась погода», — рассказал Баталов.
Он также прокомментировал запись с камеры видеонаблюдения в посёлке Кутурчино. На кадрах, показанных в программе НТВ, автомобиль Усольцевых ночью движется не в сторону туристической базы, а к тропе на Кутурчинское Белогорье.
По словам Баталова, сначала он подумал, что запись могла быть подделана или отзеркалена. Однако теперь он допускает, что супруги действительно могли случайно свернуть в другую сторону, а камера не зафиксировала их обратное движение. При этом молодой человек заявил, что верит: его семья жива.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной отправились в однодневный поход в районе Кутурчинского Белогорья 28 сентября 2025 года. С тех пор их местонахождение неизвестно. Поиски не дали результата, а следствие продолжает проверять различные версии исчезновения.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет не собирается прекращать уголовное дело об исчезновении Усольцевых. Срок расследования продлили, а правоохранители продолжают проверять обстоятельства пропажи. В частности, следователи начали анализировать данные мобильных операторов, чтобы установить возможных очевидцев, находившихся в районе Кутурчина 28 сентября. Однако работу осложняет нестабильная сотовая связь в горах. Кроме того, 23 ноября в СК допустили возобновление поисков семьи.