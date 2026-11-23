Нож и две бутылки в тайге: Друг Усольцевых выдвинул мрачную версию их исчезновения
Друг Усольцевых заявил, что заметил нож и бутылки на видео поисков семьи
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Друг пропавшего в красноярской тайге Сергея Усольцева Валентин Дегтерёв предположил, что глава семьи мог расправиться с женой и пятилетней дочерью, а затем выпить алкоголь. К такому выводу исследователь пришёл после изучения старых кадров поисковой операции, на которых, по его словам, заметил нож и две небольшие бутылки. Своей версией он поделился со StarHit.
Внимание Дегтерева привлекла видеозапись от 2 октября 2025 года, когда поисковики отряда «Торгашинский» обследовали район станции Буратино. На отдельных скриншотах мужчина разглядел предметы, которые принял за ёмкости из-под спиртного и нож. Исследователь уверен, что они могут принадлежать Усольцеву, который, по его утверждению, перед походом приобрёл похожие бутылки и нож в магазине возле посёлка Кутурчин.
«Рядом нож валяется, две бутылочки стоят. Причем это точно бутылочки, даже сомнений нет. Я думаю, что за это время они оттуда не пропали. Никто уборку же не проводит генеральную в лесу», — рассказал Дегтерёв.
По предположению мужчины, одна из бутылок могла остаться недопитой, а другая — быть полностью пустой. Он допустил, что Сергей сначала убил Ирину и дочку, а затем употребил алкоголь. Дегтерёв также не исключает, что сам глава семьи мог погибнуть неподалёку.
Исследователь раскритиковал и организацию поисков, заявив, что окрестности горы Буратино, куда направлялась семья, якобы не обследовали должным образом. По его мнению, именно там могли сохраниться важные следы исчезновения.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Несмотря на масштабные поиски, установить их местонахождение до сих пор не удалось. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего, включая криминальную, однако основной по-прежнему остаётся несчастный случай.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет не собирается прекращать уголовное дело об исчезновении Усольцевых. Срок расследования продлили, а правоохранители продолжают проверять обстоятельства пропажи. В частности, следователи начали анализировать данные мобильных операторов, чтобы установить возможных очевидцев, находившихся в районе Кутурчина 28 сентября. Однако работу осложняет нестабильная сотовая связь в горах. Кроме того, 23 ноября в СК допустили возобновление поисков семьи.
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