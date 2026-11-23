Друг пропавшего в красноярской тайге Сергея Усольцева Валентин Дегтерёв предположил, что глава семьи мог расправиться с женой и пятилетней дочерью, а затем выпить алкоголь. К такому выводу исследователь пришёл после изучения старых кадров поисковой операции, на которых, по его словам, заметил нож и две небольшие бутылки. Своей версией он поделился со StarHit.

Внимание Дегтерева привлекла видеозапись от 2 октября 2025 года, когда поисковики отряда «Торгашинский» обследовали район станции Буратино. На отдельных скриншотах мужчина разглядел предметы, которые принял за ёмкости из-под спиртного и нож. Исследователь уверен, что они могут принадлежать Усольцеву, который, по его утверждению, перед походом приобрёл похожие бутылки и нож в магазине возле посёлка Кутурчин.

«Рядом нож валяется, две бутылочки стоят. Причем это точно бутылочки, даже сомнений нет. Я думаю, что за это время они оттуда не пропали. Никто уборку же не проводит генеральную в лесу», — рассказал Дегтерёв.

По предположению мужчины, одна из бутылок могла остаться недопитой, а другая — быть полностью пустой. Он допустил, что Сергей сначала убил Ирину и дочку, а затем употребил алкоголь. Дегтерёв также не исключает, что сам глава семьи мог погибнуть неподалёку.

Исследователь раскритиковал и организацию поисков, заявив, что окрестности горы Буратино, куда направлялась семья, якобы не обследовали должным образом. По его мнению, именно там могли сохраниться важные следы исчезновения.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Несмотря на масштабные поиски, установить их местонахождение до сих пор не удалось. Следственный комитет рассматривает несколько версий произошедшего, включая криминальную, однако основной по-прежнему остаётся несчастный случай.