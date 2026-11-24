Китай готовится к рекордному для своей космической программы эксперименту: тайконавт Чжу Янчжу проведёт на орбитальной станции «Тяньгун» целый год вместо привычных шести месяцев. Он станет первым гражданином КНР, который пробудет в космосе столь долго без возвращения на Землю. О решении объявил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полётов Китая Чжан Цзинбо.

«Мы приняли решение, что тайконавт Чжу Янчжу выполнит экспериментальную миссию по пребыванию на орбите в течение года», — сообщил представитель ведомства на пресс-конференции.

По его словам, столь длительный полёт станет серьёзным испытанием для систем жизнеобеспечения и оборудования станции. Специалистам предстоит изучить влияние продолжительной невесомости на организм человека и оценить, насколько техника приспособлена к подобным нагрузкам. Результаты эксперимента помогут учёным усовершенствовать технологии, необходимые для будущих космических экспедиций.

Чжу Янчжу возглавляет экипаж корабля «Шэньчжоу-23» и находится на станции с 24 мая. Первоначально его миссия должна была продлиться около полугода, как и предыдущие пилотируемые экспедиции КНР. Однако теперь командир останется на орбите после очередной смены экипажа и продолжит работу ещё примерно шесть месяцев.

Новая экспедиция отправится к «Тяньгун» уже 25 ноября. Запуск корабля «Шэньчжоу-24» с космодрома Цзюцюань запланирован на 03:18 по московскому времени. На борту будут китайские тайконавты Тан Хунбо и У И, а также представитель Пакистана Мухаммад Зишан Али.

Полёт станет историческим ещё по одной причине: впервые на китайской орбитальной станции побывает иностранный гражданин. Пакистанский участник экспедиции проведёт на «Тяньгун» непродолжительное время, после чего вернётся на Землю вместе с двумя членами предыдущего экипажа. Чжу Янчжу тем временем продолжит годовой эксперимент на орбите.

Станция «Тяньгун» работает на высоте около 400 километров над Землёй. Её масса составляет примерно 66 тонн, а внутренний объём достигает 110 кубометров. Комплекс, введённый в штатную эксплуатацию в 2022 году, рассчитан на постоянное пребывание трёх человек, однако во время смены экипажей на станции могут одновременно находиться до шести тайконавтов.