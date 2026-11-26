Тайна четырёх зубов: В Китае нашли следы неизвестной ветви человечества
В Китае обнаружили останки ранее неизвестной группы древних людей
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На юге Китая учёные обнаружили останки ранее неизвестной группы древних людей, которая могла существовать одновременно с денисовцами более 100 тысяч лет назад. Открытие способно изменить представления об эволюции человека в Восточной Азии, сообщает Global Times со ссылкой на Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук.
Предметом исследования стали четыре окаменевших зуба, найденных в 2021 году в двух пещерах Гуанси-Чжуанского автономного района — Чуаньшань и Лунчуань. Учёные изучили их строение и сохранившиеся в зубной эмали древние белки.
Останки из пещеры Лунчуань исследователи отнесли к популяции, родственной денисовцам. Это первое свидетельство присутствия этой группы древних людей в субтропическом регионе Линнань.
Однако наиболее неожиданной оказалась находка в пещере Чуаньшань. Возраст обнаруженных там зубов составляет не менее 100,8 тысячи лет. Они сочетают признаки человека прямоходящего (Homo erectus) и более поздних представителей рода Homo, но при этом отличаются от останков денисовцев, неандертальцев и современных людей.
Авторы исследования, опубликованного в научном журнале Nature, предполагают, что на юге Китая могла сохраниться самостоятельная архаичная линия человечества. Для определения её точного места на эволюционном древе потребуются дополнительные находки и молекулярные исследования.
Открытие также указывает на то, что тёплый и влажный климат южного Китая мог способствовать длительному существованию различных популяций древних людей.
Напомним, денисовцев впервые идентифицировали в 2010 году благодаря изучению останков, обнаруженных в Денисовой пещере на Алтае. Ранее Life.ru рассказывал, что со дна моря у Тайваня подняли кости двух необычайно рослых представителей этой исчезнувшей группы человечества.
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