В Испании сотрудники Гражданской гвардии обнаружили под детской площадкой бункер, в котором выращивали марихуану. Подпольная плантация находилась на территории частного владения в муниципалитете Лас-Габиас провинции Гранада, сообщили в МВД страны.

В Испании под детской площадкой нашли бункер с плантацией марихуаны. Видео © Ministerio del Interior

Площадь подземного сооружения составляла около 180 квадратных метров, а высота потолков достигала пяти метров. Внутри двух просторных помещений правоохранители обнаружили 1954 растения. По данным полиции, речь идёт о крупнейшей подпольной плантации такого типа из когда-либо обнаруженных в провинции.

Предполагаемые организаторы незаконного производства также самовольно подключились к электросети. Объём потребляемой ими электроэнергии был сопоставим с потребностями примерно сотни жилых домов.

Расследование продолжалось больше года, а 17 ноября правоохранители провели 13 обысков. Всего в ходе операции обнаружили три плантации с 2479 растениями, изъяли автомобили и 22 970 евро наличными. Пятерых подозреваемых задержали, ещё трое стали фигурантами расследования, а предполагаемого главаря группировки заключили под стражу.