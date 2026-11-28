Тайна детской площадки: Найден подземный бункер с 2749 кустами марихуаны
Бункер с плантацией марихуаны нашли под детской площадкой в Испании
В Испании сотрудники Гражданской гвардии обнаружили под детской площадкой бункер, в котором выращивали марихуану. Подпольная плантация находилась на территории частного владения в муниципалитете Лас-Габиас провинции Гранада, сообщили в МВД страны.
В Испании под детской площадкой нашли бункер с плантацией марихуаны. Видео © Ministerio del Interior
Площадь подземного сооружения составляла около 180 квадратных метров, а высота потолков достигала пяти метров. Внутри двух просторных помещений правоохранители обнаружили 1954 растения. По данным полиции, речь идёт о крупнейшей подпольной плантации такого типа из когда-либо обнаруженных в провинции.
Предполагаемые организаторы незаконного производства также самовольно подключились к электросети. Объём потребляемой ими электроэнергии был сопоставим с потребностями примерно сотни жилых домов.
Расследование продолжалось больше года, а 17 ноября правоохранители провели 13 обысков. Всего в ходе операции обнаружили три плантации с 2479 растениями, изъяли автомобили и 22 970 евро наличными. Пятерых подозреваемых задержали, ещё трое стали фигурантами расследования, а предполагаемого главаря группировки заключили под стражу.
Ранее в Приморском крае полицейские обнаружили более 136 килограммов марихуаны в сарае частного домовладения. Фигурантом уголовного дела стал 41-летний житель посёлка Талового. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Обложка © Ministerio del Interior