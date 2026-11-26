Итальянские и палестинские археологи обнаружили неподалёку от Иерихона древний некрополь, где могли хоронить представителей состоятельных семей Иерусалима. На принадлежность захоронений к высшим слоям общества указывают размеры гробниц, особенности их оформления и найденные внутри предметы, сообщает The Jerusalem Post.

В окрестностях Иерихона обнаружили древний некрополь с саркофагами. Фото © Sapienza Università di Roma

Раскопки проходят на археологическом участке Хирбет-эт-Тания. Исследователи обнаружили погребальные сооружения римской и византийской эпох, состоящие из центральных помещений и специальных ниш для размещения останков умерших.

В окрестностях Иерихона обнаружили древний некрополь с саркофагами. Фото © Sapienza Università di Roma

Особое внимание специалистов привлекли два каменных саркофага и остатки деревянного гроба. Один из саркофагов сохранился целиком, включая нанесённые на него римские символы. В хорошем состоянии оказались и находившиеся внутри человеческие останки.

В древности Иерихон пользовался популярностью среди состоятельных жителей Иерусалима, которые владели здесь поместьями. В городе также находились зимние дворцы правителей Иудеи. Именно здесь в IV году до нашей эры умер царь Ирод Великий.

Теперь исследователи рассчитывают получить больше информации о жизни представителей древних знатных семей. Изучение останков, сохранившихся фрагментов тканей и погребальных принадлежностей поможет восстановить отдельные особенности их быта и погребальных обрядов.

Ранее, 10 сентября, Life.ru рассказывал об обнаружении под Иерусалимом системы пещер, которую связывают с возможным местонахождением сокровищ Второго храма. На подземные сооружения случайно наткнулись полицейские во время поисков подозреваемых в районе Сильван. Предварительное обследование показало, что одна из камер могла использоваться для захоронений. При этом данные эхолокации указали на существование других пустот за её стенами.