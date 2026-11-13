Скрытые под землёй оборонительные сооружения японской армии обнаружили на курильском острове Шумшу. Ранее об их существовании не было известно, сообщает «Российская газета» со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Находку сделали участники поисковой экспедиции. По словам руководителя регионального отделения «Поискового движения России» Артёма Бандуры, укрепления времён Второй мировой войны десятилетиями оставались незаметными из-за покрывавшего их слоя грунта.

Сведения об обнаруженных объектах уже поступили в музейно-мемориальный комплекс «Победа» в Южно-Сахалинске. Теперь сооружениями займутся историки.

Помимо укреплений, экспедиция 2026 года принесла ещё одну находку — останки советского военнослужащего, погибшего в августе 1945-го. Установить его имя пока не удалось.

Поиски на Шумшу продолжаются с 2014 года. За это время исследователи обнаружили останки 140 советских солдат, однако личности удалось установить лишь в 12 случаях.

Остров стал местом ожесточённых боёв в ходе Курильской десантной операции, начавшейся 18 августа 1945 года. Несмотря на объявление Японией капитуляции несколькими днями ранее, её гарнизон на Курилах продолжил сопротивление.

Шумшу считался одним из наиболее укреплённых рубежей японских войск. Советский десант численностью менее девяти тысяч человек высадился на острове и к концу 19 августа вынудил противника капитулировать.

Ранее Life.ru сообщал, что создание военно-исторического комплекса на острове Шумшу планируют завершить к 2030 году. Об этом 4 сентября заявил президент России Владимир Путин. Мемориал посвящён участникам Курильской десантной операции. Первая очередь комплекса открылась в августе 2025 года.