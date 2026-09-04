Путин: Мемориал на острове Шумшу завершат к 2030 году

Создание военно-исторического комплекса на острове Шумшу планируется полностью завершить к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

«Общественной инициативой, поддержанной государством и регионами, стал военно-исторический комплекс на острове Шумшу, он посвящён последним боям Второй мировой войны — Курильской десантной операции. В планах завершить создание мемориала к 2030 году, к юбилею Победы», — сказал глава государства.

Президент отметил, что на заседании отдельно обсудят новый национальный маршрут памяти «Дальневосточная Победа», частью которого станет тема Курильской десантной операции.

Бои за Шумшу начались 18 августа 1945 года и стали одним из последних крупных сражений Второй мировой войны. На острове сохранились укрепления и военная техника того периода.

Первая очередь военно-исторического комплекса была открыта на Шумшу в августе 2025 года. Тогда на острове установили монумент Героям Советского Союза Николаю Вилкову и Петру Ильичёву, а также начали сохранять оставшиеся объекты и технику времён боёв.

Ранее Life.ru рассказывал об открытии первой очереди мемориального комплекса на острове Шумшу, приуроченном к 80-летию Курильской десантной операции.