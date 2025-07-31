«Привет» из СССР: Житель Курил после цунами нашёл на побережье много интересного

После трёх волн цунами на Парамушире местные обнаружили на берегу не только рыбу, но и редкие предметы — в том числе старинный изолятор, возможно, советского производства. Об этом РИА «Новости» рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов.

«Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске», — рассказал он.

Также на побережье оказалось множество рыбы, в том числе камбалы. Однако, как отмечает Лакомов, есть её не стоит. А вот ближе к рыбзаводу и порту стоит сильный запах топлива, которым пропитывается и морская живность. Среди подводных обитателей, выброшенных на берег, оказался и неожиданный гость — песчанка. Её нашли в 300 метрах от берега, хотя, по словам специалистов, волна прошла не дальше 200 метров.