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31 июля, 15:00

«Привет» из СССР: Житель Курил после цунами нашёл на побережье много интересного

Много рыбы и незаурядных предметов нашёл житель Курил после цунами на Парамишуре

Обложка © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Обложка © Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

После трёх волн цунами на Парамушире местные обнаружили на берегу не только рыбу, но и редкие предметы — в том числе старинный изолятор, возможно, советского производства. Об этом РИА «Новости» рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов.

«Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске», — рассказал он.

Также на побережье оказалось множество рыбы, в том числе камбалы. Однако, как отмечает Лакомов, есть её не стоит. А вот ближе к рыбзаводу и порту стоит сильный запах топлива, которым пропитывается и морская живность. Среди подводных обитателей, выброшенных на берег, оказался и неожиданный гость — песчанка. Её нашли в 300 метрах от берега, хотя, по словам специалистов, волна прошла не дальше 200 метров.

Судам у Камчатки и Северных Курил сообщили о риске столкновения с обломками
Судам у Камчатки и Северных Курил сообщили о риске столкновения с обломками

Напомним, что сильнейшее с 1952 года землетрясение было зафиксировано на Камчатке. По оценкам сейсмологов, его магнитуда достигла 8,7. Таких мощных подземных толчков полуостров не испытывал более 70 лет. В настоящее время водолазы обследуют порт Северо-Курильска, чтобы оценить ущерб инфраструктуре. Решение о возобновлении пассажирских и грузовых перевозок будет принято после завершения проверок.

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Милена Скрипальщикова
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