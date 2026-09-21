Тайна спустя 31 год: Полиция перекопала поле в поисках тела убитой девушки

Полиция Южного Йоркшира в Великобритании начала раскопки в поисках останков Терезы Шепард, исчезнувшей 31 год назад. Данную информацию передает Daily Mail.

26-летняя девушка пропала в июне 1995 года после того, как отправилась на встречу со своим бойфрендом Питером Тернером. Подозрение вскоре пало на мужчину, поскольку в его автомобиле обнаружили следы крови Шепард. Сам он утверждал, что в ту ночь с ней не виделся.

Несмотря на это, Тернера признали виновным и отправили в тюрьму. Однако тело погибшей обнаружить так и не удалось. Вопрос о месте захоронения оставался открытым на протяжении десятилетий.

Теперь следователи сосредоточились на поле возле Пайпер-лейн. Оно находится между домами, где жили Шепард и Тернер. Часть территории уже перекопали в рамках новых поисковых работ.

Родственников девушки уведомили о возобновлении мероприятий. Полиция рассчитывает установить, находятся ли её останки на этом участке. Других подробностей о новых основаниях для раскопок пока не приводится.

Ранее сообщалось, что в США спустя почти 50 лет установили личность 15-летней жертвы убийства. Останки девочки нашёл тракторист в июне 1978 года. Неглубокая могила была на винограднике в Калифорнии, неподалёку от Саут-Уилер-Ридж-роуд. На теле зафиксировали следы насильственной смерти, но опознать погибшую тогда не удалось. Следователи безуспешно проверяли отпечатки пальцев и стоматологические карты. В ноябре того же года её похоронили как неопознанную.