Тайна старого кладбища: В Перми нашли след родовой могилы знаменитого градоначальника

Археологи нашли в историческом центре Перми обломок мраморного надгробия с именем Михаила Николаевича Суслина. Находка позволила исследователям предположить, что на этом месте располагалось семейное захоронение известного купеческого рода, сообщили в Камской археологической экспедиции ПГНИУ.

В центре Перми нашли фрагмент надгробия из семейного некрополя Суслиных. Фото © VK / КАМСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

О самом Михаиле Суслине известно немного. Он умер в 36 лет от воспаления лёгких. Однако сохранившееся на памятнике имя стало дополнительным свидетельством того, что на Архиерейском кладбище находились могилы нескольких представителей семьи.

Среди них был Иван Николаевич Суслин — предприниматель, меценат и общественный деятель, который дважды занимал пост городского головы Перми: в 1891–1893 и 1898–1905 годах. При нём в городе развивали водопровод, мостили улицы и устраивали электрическое освещение. Суслин также участвовал в развитии новых районов Перми и вместе с братом Николаем стоял у истоков спиртоочистительного завода, построенного в 1889 году.

Представители семьи занимались благотворительностью, помогали детским приютам и малоимущим оплачивать образование, а также жертвовали средства на городские проекты. Раскопки идут на территории бывшего Пермского зоопарка, где до советского времени находилось Архиерейское кладбище. Ранее археологи обнаружили там и другие захоронения.

Ранее Life.ru писал о другой находке археологов в Пермском крае. На средневековом могильнике Анюшкар исследователи обнаружили серебряную пластину XI века с изображением человеческих фигур.