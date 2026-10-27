Тайна закрытой парковки: В Лаосе при загадочных обстоятельствах погиб сын японского миллиардера Есихито Осима

Сын японского миллиардера Кэнсина Осимы, бизнесмен Есихито Осима, умер в Лаосе при невыясненных обстоятельствах. В Сети появилась версия, что его застрелили на парковке жилого комплекса во Вьентьяне. Об этом сообщает Tokyo Reporter.

По утверждению лаосского активиста Джозефа Акаравонга, нападение произошло 14 октября около 21:10. Он опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой неизвестные открывают огонь по бизнесмену на парковке.

О смерти Осимы стало известно 19 октября, когда соответствующее заявление опубликовала компания Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO), где он ранее занимал должность директора. Причину смерти в сообщении не раскрыли, а позднее публикацию удалили.

После этого руководство компании изменилось. По информации Tokyo Reporter, новым директором стала Юрико Осима — супруга Кэнсина Осимы. Сам основатель семейного бизнеса занял должность старшего консультанта.

LALCO работает во Вьентьяне и занимается финансовым лизингом, в частности автомобилей и мотоциклов. Отец погибшего бизнесмена известен как основатель японской финансовой корпорации SFCG, которая впоследствии обанкротилась.

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