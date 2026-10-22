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Опубликовано 22 октября, 06:17

В Москве отправили в СИЗО исполнителей убийства по делу миллиардера Сулейманова

Ибрагим Сулейманов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Ибрагим Сулейманов. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Московский суд отправил в следственный изолятор двух мужчин, обвиняемых в пособничестве бизнесмену Ибрагиму Сулейманову по делу о покушении на убийство организованной группой. Об этом сообщает ТАСС.

Им также вменяют участие в преступном сообществе. Оба обвиняемых не признают вину и не согласны с предъявленными обвинениями.

Напомним, в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова арестовали по подозрению в убийстве, совершен­ном несколько лет назад, в ближайшее время ему должны были выбрать меру пресечения. Сулейманов считается одним из самых скрытных и влиятельных бизнесменов страны. В Дагестане задержали нескольких человек, которых подозревали в пособничестве Сулейманову и причастности к покушению на убийство в 2021 году. При этом следствие считало, что миллиардер мог выступать организатором этого преступления. Также Сулейманову вменяют два убийства и покушение на адвоката.

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А ранее башкирский суд отправил под стражу бывшего главу администрации Баймака, обвиняемого в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. По версии следствия, в апреле 2026 года чиновник заключил с предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Товар фактически не поставили, однако деньги перечислили на счёт бизнесмена. Впоследствии большую часть полученных средств предприниматель передал обвиняемому.

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Тимур Хингеев
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