В Москве отправили в СИЗО исполнителей убийства по делу миллиардера Сулейманова

Московский суд отправил в следственный изолятор двух мужчин, обвиняемых в пособничестве бизнесмену Ибрагиму Сулейманову по делу о покушении на убийство организованной группой. Об этом сообщает ТАСС.

Им также вменяют участие в преступном сообществе. Оба обвиняемых не признают вину и не согласны с предъявленными обвинениями.

А ранее башкирский суд отправил под стражу бывшего главу администрации Баймака, обвиняемого в превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. По версии следствия, в апреле 2026 года чиновник заключил с предпринимателем фиктивный договор на поставку баннеров. Товар фактически не поставили, однако деньги перечислили на счёт бизнесмена. Впоследствии большую часть полученных средств предприниматель передал обвиняемому.