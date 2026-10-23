Тайна «Звёздной ночи»: Астрономы предложили неожиданную версию создания картины Ван Гога

Астрономы из Южной Кореи предположили, что знаменитая картина Винсента Ван Гога «Звёздная ночь» могла быть создана позднее, чем принято считать. По их расчётам, изображённое художником небо больше всего соответствует предрассветным часам 22 июля 1889 года, а не июню. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Учёные сопоставили ранний набросок картины с реальным пейзажем французского Сен-Реми-де-Прованс, где в то время находился художник. Затем с помощью астрономической программы они восстановили расположение небесных тел на протяжении июня и июля 1889 года.

Наиболее близкое совпадение исследователи обнаружили для 22 июля. По их версии, тонкий лунный серп, Венера и звёздное скопление Гиады могли выглядеть именно так, как их изобразил Ван Гог. Это также ставит под сомнение представление о том, что звёздное небо на полотне полностью придумано художником.

Однако с выводами южнокорейских астрономов согласны не все. Музей Ван Гога в Амстердаме настаивает на традиционной датировке — июнь 1889 года. Специалисты указывают, что художник получил холст в начале июня, а уже 2 июля отправил брату Тео рисунок, сделанный по мотивам картины.

Кроме того, по сведениям музея, примерно 22 июля у Ван Гога произошёл тяжёлый приступ, после которого он больше месяца не мог работать. Представители учреждения подчёркивают, что художник не стремился точно воспроизводить действительность, поэтому положение звёзд и планет не позволяет надёжно установить дату создания полотна.

Сомнения в расчётах выразили и другие специалисты, в том числе профессор Техасского государственного университета Дональд Олсон. Он обратил внимание на возможные расхождения между изображённым расположением Венеры и Гиад и астрономическими данными.

Авторы нового исследования признают, что их версия не является окончательной. Не исключено, что Ван Гог объединил на картине элементы неба, увиденные в разные дни.