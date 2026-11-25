В московском клубе Sisters полиция задержала 12 трансгендерных* мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Иностранцы собрались на закрытую вечеринку в честь дня рождения одного из знакомых, однако праздник прервали силовики. Об этом Telegram-канал Mash.

Как утверждает источник, все 12 иностранцев нарушили миграционное законодательство России. Кроме того, по данным Mash, они оказывали интимные услуги.

Задержанных планируют выдворить за пределы страны.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабных рейдах в московских клубах Sisters, Bizarre и «Центральная станция». Тогда силовики проверяли посетителей заведений, проводили обыски и изымали запрещённые вещества.

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