Шестеро жителей Крыма получили до 19 лет колонии за подготовку к захвату власти

Южный окружной военный суд приговорил шестерых жителей Крыма к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы по делу о подготовке насильственного захвата власти и участии в террористической организации. Первые четыре года все осуждённые проведут в тюрьме, после чего их переведут в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

Самое суровое наказание получил Руслан Асанов* — 19 лет заключения. Ремзи Ниметулаеву* назначили 18 лет, а Сейдамету Мустафаеву*, Аметхану Умерову*, Абдулмеджиту Сейтумерову* и Эльдару Якубову*— по 15 лет. Всех шестерых признали виновными в создании или участии в деятельности ячейки организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»**.

Как установил суд, Асанов* и Ниметулаев* руководили группой в Бахчисарайском районе, проводили тайные собрания и занимались вербовкой новых сторонников. На встречах участники изучали идеологические материалы и обсуждали изменение государственного устройства различных стран, включая Россию, ради создания всемирного исламского халифата. По данным следствия, для достижения этих целей рассматривались как пропаганда, так и насильственные методы.

При обысках у фигурантов обнаружили литературу запрещённой организации. Кроме того, у Умерова* нашли 56,6 тысячи долларов, что на август 2023 года составляло более 5,3 миллиона рублей. Следствие установило, что деньги предназначались для финансирования деятельности местной ячейки.

Ранее Life.ru сообщал о пресечении деятельности ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»** в Крыму. Сотрудники ФСБ выявили группу, участники которой, по данным ведомства, занимались распространением радикальной идеологии и вербовкой местных жителей. Как утверждали в спецслужбе, деятельность организации была направлена на создание всемирного халифата и насильственное свержение действующей власти. Во время обысков у подозреваемых изъяли запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. Кроме того, правоохранители обнаружили крупные суммы денег в рублях и иностранной валюте. По факту деятельности ячейки были возбуждены уголовные дела.

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