Тающий без связи заряд: Физик объяснил потерю батареи смартфона при отсутствии сети

Слабое покрытие мобильной сети может заметно ускорить разрядку смартфона даже при почти полном отсутствии действий со стороны пользователя. Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал Life.ru, почему при нестабильной или отсутствующей связи телефон начинает расходовать больше энергии.

Слабый сигнал мобильной сети влияет не только на качество звонков и скорость интернета. В таких условиях смартфон действительно может расходовать заряд быстрее, даже если пользователь почти не меняет привычный сценарий работы. Алексей Юрасов Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА

Причина связана с работой радиомодуля. Для сохранения соединения с базовой станцией смартфону приходится активнее взаимодействовать с сетью, а в некоторых случаях увеличивать мощность передачи сигнала. При хорошем покрытии для отправки данных достаточно сравнительно небольшой мощности, тогда как ослабление сигнала из-за расстояния, стен, рельефа или других препятствий заставляет устройство работать интенсивнее.

Связь между смартфоном и базовой станцией является двусторонней. Телефон не только принимает сигнал оператора, но и передаёт информацию обратно, поэтому усиленная работа передатчика увеличивает энергопотребление радиочасти. Чем активнее она работает, тем больше заряда требуется устройству.

Дополнительный расход возникает при нестабильном покрытии. Смартфон постоянно измеряет доступные сигналы и определяет, к какой базовой станции подключиться. При поездке в автомобиле или поезде устройство может неоднократно переключаться между ячейками сети, а при постоянных потерях сигнала чаще выполнять поиск и повторное подключение.

Особенно заметно это может проявляться в местах, где мобильная сеть полностью отсутствует. Телефон не знает заранее, что поблизости нет покрытия, поэтому продолжает периодически искать доступную станцию. Из-за этого смартфон, который несколько часов лежит в подземном паркинге, подвале или другом месте без связи, способен потерять значительную часть заряда даже при выключенном экране.

На расход энергии также влияет передача данных через нестабильный канал. При плохом качестве соединения скорость может снижаться, а отдельные данные приходится отправлять повторно. В результате радиомодем и связанные с ним компоненты дольше остаются активными, а часть затраченной энергии превращается в тепло. Поэтому в зоне слабого покрытия телефон иногда не только быстрее разряжается, но и нагревается.

При этом сам по себе нагрев корпуса ещё не указывает на проблемы с радиосвязью. Тепло также выделяют процессор, дисплей, камера и аккумулятор во время зарядки. Если же смартфон начинает заметно нагреваться именно в месте с нестабильной сетью, а после появления устойчивого сигнала температура и расход заряда снижаются, причиной может быть усиленная работа радиочасти.

Если человек надолго оказывается там, где мобильной сети заведомо нет и связь ему не нужна, снизить расход энергии можно с помощью авиарежима. В этом случае смартфон перестанет искать базовые станции. Если же связь необходима, отключать мобильный модуль полностью нет смысла, поскольку повышенное энергопотребление в такой ситуации связано с попытками устройства сохранить соединение.

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