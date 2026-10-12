Иттрий, гадолиний, лантан: Сколько редкоземельных металлов содержится в смартфоне

В одном смартфоне содержится не больше половины грамма редкоземельных элементов, рассказал доктор технических наук, профессор МИРЭА Александр Дьяченко. По его словам, несмотря на небольшое количество, эти материалы необходимы для работы устройства.

«В среднем телефоне всех редкоземельных элементов всего лишь 0,5 грамма, не больше 0,5 грамма, но без этих 0,5 грамма редкоземельных элементов телефон работать не будет», — подчеркнул собеседник RTVI.

Учёный отметил, что иттрий, иттербий и гадолиний используются в экране и влияют на характеристики изображения: цвета, яркость и контрастность. В динамике телефона работает неодимовый магнит, а в состав стекла объектива камеры добавляют лантан.

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