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Опубликовано 12 октября, 12:54

Иттрий, гадолиний, лантан: Сколько редкоземельных металлов содержится в смартфоне

Учёный Дьяченко: В смартфоне содержится не больше 0,5 г редкоземельных металлов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В одном смартфоне содержится не больше половины грамма редкоземельных элементов, рассказал доктор технических наук, профессор МИРЭА Александр Дьяченко. По его словам, несмотря на небольшое количество, эти материалы необходимы для работы устройства.

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«В среднем телефоне всех редкоземельных элементов всего лишь 0,5 грамма, не больше 0,5 грамма, но без этих 0,5 грамма редкоземельных элементов телефон работать не будет», — подчеркнул собеседник RTVI.

Учёный отметил, что иттрий, иттербий и гадолиний используются в экране и влияют на характеристики изображения: цвета, яркость и контрастность. В динамике телефона работает неодимовый магнит, а в состав стекла объектива камеры добавляют лантан.

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Борис Эльфанд
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