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Опубликовано 7 сентября, 12:52

Театр Надежды Кадышевой задолжал налоговой 2,5 млн рублей

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин/NEWS.ru

У театра «Золотое кольцо», которым руководит Надежда Кадышева, обнаружилась задолженность перед налоговой в размере 2,5 млн рублей. Данную информацию передал Telegram-канал «Звездач».

Сумму долга артистка сможет покрыть выручкой всего от одного концерта. В следующем году Кадышева вместе с сыном Григорием выступит с сольной программой в «Лужниках». При полном заполнении стадиона организаторы могут получить свыше 680 млн рублей. Таким образом, потенциальная выручка от мероприятия значительно превышает размер выявленной задолженности.

«Золотое кольцо» является семейным проектом Кадышевой. 70% акций принадлежат её сыну Григорию Костюку, ещё 30% находятся у самой певицы. Финансовые показатели театра при этом заметно менялись в последние годы. В 2022 году его чистая прибыль составляла 2,6 млн рублей, в 2023-м — 1,1 млн, а в 2024 году при выручке в 69 млн рублей показатель вырос до 2,7 млн.

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Ранее Российское авторское общество подало иск к театру Надежды Кадышевой. Претензии предъявлены ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Истец требует взыскать с организации 100 тысяч рублей. Заявление было подано 31 июля, вопрос о его принятии к производству пока не решён. Суть претензий РАО не разглашается.

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Юлия Сафиулина
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