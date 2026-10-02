Тела 15 альпинистов обнаружили на Химлунг-Химале после схода лавины

Поисковики обнаружили тела 15 человек, погибших при сходе лавины на базовый лагерь у горы Химлунг-Химал в Непале. Ещё один человек числится пропавшим. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Только в четверг спасатели нашли восемь тел. Поисковая операция продолжается: в ней участвуют 11 человек, однако погода и сложный горный рельеф серьёзно затрудняют работу. Руководитель группы Пасанг Каджи Шерпа сообщил, что условия остаются крайне тяжёлыми.

После схода лавины десять человек вывезли из района лагеря вертолётами. Базовая стоянка находилась на высоте около 4,9 тысячи метров. Вершина Химлунг-Химал поднимается на 7 126 метров.

Более 20 непальских высотных проводников и гидов приехали из Катманду за две недели до трагедии. Они готовили лагерь и маршруты к альпинистскому сезону. Рано утром в воскресенье связь с группой пропала.

По данным администрации округа Мананг, где находится гора, в регионе шли сильные снегопады и проливные дожди — они вызвали наводнения и оползни. Одной из возможных причин аномальной погоды называют циклон, зародившийся у Бенгальского залива.

Ранее Life.ru писал о сходе лавины на базовый лагерь Химлунг-Химал. Сначала сообщалось о десяти пропавших без вести. К 30 сентября спасатели обнаружили тела семерых, после чего поисковая операция продолжилась.