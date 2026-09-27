Тела трёх человек нашли после пожара в жилом доме под Тверью

В Тверской области три человека погибли при пожаре в частном жилом доме. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Три человека погибли при пожаре в частном доме под Тверью. Видео © VK/ Прокуратура Тверской области

Возгорание произошло утром 27 сентября в деревне Красный Сад Зубцовского района. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, здание уже было полностью охвачено открытым огнём.

«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение жилого строения. В ходе тушения пожара обнаружены тела трех погибших (взрослых)», — сообщили в региональном ГУ МЧС.

После ликвидации огня специалисты начали проверку, чтобы установить причину возгорания и все обстоятельства случившегося. В прокуратуре региона сообщили, что ситуация находится на контроле ведомства. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске локализовали пожар в здании с рестораном «Дом». Пожарные обследовали задымлённые помещения, однако людей внутри не обнаружили. Информации о пострадавших не поступало.