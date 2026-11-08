Три человека погибли при пожаре в жилом доме в селе Амурзет Еврейской автономной области. Спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины во время тушения здания, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Еврейской автономной области. Видео © «Макс» / МЧС Еврейская АО

Трагедия произошла в ночь на 8 ноября на улице Гагарина. Сообщение о возгорании поступило в 01:29 по местному времени, а уже через четыре минуты на место прибыли первые пожарные расчёты. К тому моменту дом был полностью охвачен пламенем.

При обследовании здания сотрудники газодымозащитной службы обнаружили на полу тело мужчины. В соседних помещениях находились ещё два человека без признаков жизни: мужчина и женщина. Личности всех погибших устанавливаются.

Предварительная площадь возгорания составила 35 квадратных метров. К тушению привлекли шесть спасателей и две единицы техники. Сейчас пожарные продолжают проливку здания, а следственно-оперативная группа выясняет причины пожара и обстоятельства гибели людей.

Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх человек при пожаре в дачном доме на Камчатке. Трагедия произошла 7 ноября в СНТ «Орбита» Елизовского округа. К моменту прибытия спасателей одноэтажное здание с деревянной пристройкой полностью охватило пламя, кровля обрушилась. Один мужчина сумел самостоятельно выбраться из горящего дома, после чего его госпитализировали. Ещё три человека, предположительно две женщины и мужчина, погибли.