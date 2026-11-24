Телебашни в десятках российских городов 1 декабря включат специальную подсветку в честь Большого круга Всероссийского казачьего общества, который пройдёт в Москве. В храме Христа Спасителя соберутся более 1300 участников, чтобы определить дальнейшее развитие российского казачества, обсудить поддержку бойцов СВО и создание казачьего подразделения в войсках беспилотных систем.

Масштабная световая акция охватит разные регионы страны. С наступлением сумерек на башнях Российской телевизионной и радиовещательной сети появятся символика казачьего общества и тематические бегущие строки. Подсветку включат в Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Туле, Оренбурге, Нальчике, Улан-Удэ, Кызыле и других городах.

Сам Большой круг состоится в Зале Церковных соборов храма Христа Спасителя. Выборные представители более 2100 казачьих обществ из 80 регионов России обсудят важнейшие направления работы организации. Одной из центральных тем станет расширение деятельности казачества в Херсонской и Запорожской областях.

Особое внимание уделят участникам специальной военной операции. На повестке — программы реабилитации ветеранов, их профессиональное развитие и формирование кадрового резерва. Также казаки рассмотрят вопросы вступления в мобилизационный людской резерв и формирования первого казачьего батальона «Покров» в составе войск беспилотных систем ВС РФ.

В мероприятии планируется участие помощника президента России Дмитрия Миронова, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки, руководителя аппарата правительства Дениса Молчанова, главы ФАДН Игоря Баринова и митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. К обсуждению также присоединятся представители духовенства, власти, казачьих организаций, студенты и кадеты.

По традиции Большой круг начнётся с молебна. Для гостей подготовят выставки о подвигах казаков в зоне СВО, их участии в Парадах Победы, культурных и общественных проектах. Заседание начнётся в 11:00.