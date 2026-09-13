Телефон начал сам перезагружаться? МВД предупредило о скрытой угрозе

Смартфон, который внезапно начал тормозить, зависать или самостоятельно перезагружаться, может быть заражён вредоносной программой. Об этом предупредили в МВД России.

Особое внимание стоит обратить на такие изменения после установки неизвестных приложений. Также тревожным сигналом могут стать неожиданные окна на экране и действия, которые гаджет выполняет без участия владельца.

По данным ведомства, подобное поведение устройства может говорить о наличии вируса. Такие программы способны передавать злоумышленникам доступ к личной информации и данным мобильного банка. В МВД рекомендуют не вводить банковские данные с подозрительного телефона и не заходить через него в приложения финансовых организаций.

Специалисты советуют проверить устройство на наличие вредоносного ПО. Если проблема сохраняется, следует обратиться в банк и правоохранительные органы.

В России начали развивать сети связи нового поколения. Первые коммерческие 5G-сети запустили в 16 городах страны — доступ к технологии получили около 10 млн человек. На первом этапе новый стандарт связи появился на площадках операторов «большой четвёрки» — МТС, «Мегафона», «Билайна» и Т2.