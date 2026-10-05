Телефон ребёнка — личная вещь: Можно ли отказать учителю в установке приложений

В российских школах учителя не могут навязывать учащимся установку каких-либо приложений для использования в образовательных целях. Об этом Life.ru рассказала юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Ангелина Баканова.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» допускает реализацию образовательных программ с применением электронного обучения. Кроме того, в части 2 статьи 28 документа закреплено, что школы при реализации образовательных программ свободны «в определении содержания образования, выборе образовательных технологий, а также в выборе учебно-методического обеспечения».

Поэтому само по себе требование использовать определённый цифровой сервис (приложение, платформу) не является незаконным, отметила эксперт. Принципиальное значение имеет установление правовой природы данного приложения, целей и порядка его использования, а также объёма обрабатываемых персональных данных.

Вместе с тем требование установить приложение именно на личный телефон ребёнка выходит за пределы компетенции учителя и не основано на законе. К компетенции образовательной организации относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (ч. 3 ст. 28 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). Кроме того, при реализации образовательных программ с применением электронного обучения, образовательная организация обязана создать необходимые для этого условия (ч. 3 ст. 16 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ») Ангелина Баканова юрист Адвокатского Бюро «Михальчик и партнеры ЮК»

Поэтому если для выполнения обязательного учебного задания требуется смартфон, планшет или иной гаджет, которого у семьи нет или которое родители не хотят использовать в этих целях, школа не должна просто ставить ребёнка перед выбором — «установите приложение на свой телефон, иначе ребенок не сможет нормально учиться». В такой ситуации необходимо выяснять, каким образом школа обеспечивает доступ к соответствующему образовательному ресурсу и какие альтернативные технические средства предусмотрены.

В случае если приложение требуется для получения информации об образовательном процессе ребёнка, то такое требование может быть незаконным при условии, что школа не обеспечивает альтернативного способа доступа к такой информации. Статья 44 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ» закрепляет за родителями право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей. При этом ни указанная норма, ни иные положения Закона не наделяют учителя или директора полномочием распоряжаться личным имуществом родителя. Утверждение, что единственно возможный способ получения информации – установка конкретного приложения на личный смартфон, незаконно.

«Если на родителей, а также ребёнка оказывается давление, то стоит для начала зафиксировать поведение учителя (например, скриншоты переписки). Далее – направить письменную жалобу директору школы. Если жалоба директору не принесла результата, то стоит обратиться с обращением в департамент/управление образования администрации муниципалитета. Если школа региональная, то в соответствующий орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере образования», — резюмировала собеседница Life.ru.

Раее в Общественой палате РФ заявили, что все российские школы следует перевести на пятидневную учебную неделю, а занятия по субботам сделать добровольными.