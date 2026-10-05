Скульптура обезьянки, билет в театр и рисунок: Чем удивить педагога в его профессиональный праздник

Ко Дню учителя, который отмечают 5 октября, заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров рассказал Life.ru, какие подарки можно преподнести педагогам. По его словам, главное в таком знаке внимания — благодарность и признательность, а не материальная ценность.

Снегуров отметил, что продуманный подарок от ученика или его семьи не создаёт проблем, если воспринимать его как проявление благодарности, а не как попытку вознаградить педагога за работу. Учитель, по словам историка, ждёт прежде всего внимания и признательности.

Обдуманный, сердечный подарок не может создать проблем, если их не нафантазировать и не трактовать этот праздник как попытку получить какое-то вознаграждение. Педагог ждёт не материального вознаграждения от детей и родителей, а проявления благодарности и признательности. Это ни в коей мере не возмещение трудов. Александр Снегуров Историк, заслуженный учитель России

В течение года, по словам Снегурова, есть несколько поводов показать своё отношение к педагогам и их призванию. Среди них 1 сентября, День учителя, день рождения педагога, последний звонок и выпускной вечер. Конкретный подарок, считает историк, ребёнок и семья могут выбрать самостоятельно.

Букет цветов остаётся одним из удачных вариантов. Также можно подарить сладости, вышивку или что-то, изготовленное самим ребёнком вместе с семьёй. Сам Снегуров, по его словам, с удовольствием принимает рисунки, на которых дети изображают его. Ценным подарком для него может стать и любой конверт или записка с добрыми словами.

При этом педагог считает, что поздравление не должно превращаться в соревнование по стоимости подарков.

«Здесь не идёт речь о какой-то шкале конкуренции дорогостоящих подарков. Открытка, подписанная самим ребёнком, или даже обычный листок — это уже прекрасно», — отметил историк.

Хорошим вариантом Снегуров также назвал билет в театр, регистрацию на экскурсию или приглашение на концерт, выставку либо вернисаж. Классическим подарком остаётся книга, если её с умом подобрать с учётом предмета, который преподаёт учитель, или его личных интересов.

По словам эксперта, хорошо, когда дети и родители знают увлечения педагога. Например, одному учителю можно подарить кулинарную книгу с рецептами, другому — альбом с памятниками архитектуры или атлас растений.

Ещё одним вариантом Снегуров назвал фотографию педагога с учениками. Снимок можно не просто распечатать, а интересно оформить, добавив различные детали и штрихи.

Подарок может быть и юмористическим. Снегуров вспомнил, что после участия в конкурсе «Учитель года» ему вручили необычный презент.

«Я помню, как после участия в конкурсе «Учитель года» мне подарили скульптурку задумчивой обезьяны», — рассказал заслуженный учитель России.

Ко Дню учителя в России предусмотрены федеральные награды и премии. Дополнительные выплаты для педагогов также устанавливают регионы и сами образовательные организации, поэтому условия их получения могут различаться. Какие выплаты предусмотрены для учителей, кто может на них рассчитывать и где уточнить информацию — читайте в материале Life.ru.