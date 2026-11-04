Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нет, пока нет таких планов», — сказал представитель Кремля. Журналисты спросили о возможности беседы после завершения промежуточных выборов в США и перед новым раундом трёхсторонних переговоров по Украине.

Консультации представителей России, США и Украины запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Life.ru рассказывал, что Кремль исключил участие европейских представителей в предстоящей встрече, сославшись на согласованный трёхсторонний формат. При этом Песков допустил, что в дальнейшем обсуждение новой системы безопасности в Европе потребует диалога с европейскими государствами.