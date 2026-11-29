Телефоны учтут, паспорта нет: Какие данные будут вносить в IMEI-базу смартфонов
Боярский заявил, что личные данные россиян не будут вносить в базу IMEI
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В единую российскую базу IMEI-номеров мобильных устройств не планируют вносить персональные данные их владельцев. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Реестр предназначен исключительно для учёта технических идентификаторов. В нём будут храниться IMEI-коды устройств и зашифрованные идентификаторы абонентов мобильной связи (IMSI). Включать в систему паспортные данные россиян и другие сведения о владельцах гаджетов не предполагается.
Сроки хранения информации определят правила работы новой системы. При этом отдельную процедуру исключения IMEI-номера из реестра после утилизации мобильного телефона пока не предусмотрели.
IMEI представляет собой уникальный 15-значный идентификатор, который присваивают устройству при производстве. Такой код имеют смартфоны, планшеты, умные часы и другие гаджеты с поддержкой сотовой связи. Он позволяет операторам распознавать конкретное устройство независимо от установленной сим-карты.
Напомним, единая база IMEI-номеров заработает в России с 1 марта 2027 года. Систему создают в рамках второго пакета законодательных мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Введение реестра также должно затруднить перепродажу украденных мобильных телефонов.