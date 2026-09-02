Telegram-знакомство обернулось уголовным делом: 15-летнюю школьницу будут судить за диверсии

Суд рассмотрит дело 15-летней жительницы Красноярского края, обвиняемой в террористической деятельности. Следствие считает, что подростка через Telegram завербовал находившийся за рубежом иностранец и стал дистанционно обучать диверсионно-подрывному делу. Об этом сообщили в СК РФ.

15-летнюю школьницу в Красноярском крае обвинили в терроризме. Видео © Telegram / Следком

История началась в августе 2025 года, когда девушка вступила в переписку с незнакомым гражданином из другой страны. За денежное вознаграждение собеседник предложил ей совершить теракт, после чего приступил к удалённой подготовке школьницы. Первое задание, по версии правоохранителей, подросток выполнила в Красноярске. Объектом стал релейный шкаф, который она попыталась поджечь.

Однако добиться возгорания не получилось: использованная для этого смесь не воспламенилась. Саму попытку девушка записала на камеру мобильного телефона, чтобы позднее предоставить видео иностранному куратору в качестве отчёта. Нового преступления совершить школьница не успела. До получения следующего задания её задержали сотрудники ФСБ. Доказательств, достаточных для передачи материалов в суд, следствие собрало в ходе расследования. Уголовное дело теперь предстоит рассмотреть по существу.

Ранее сообщалось, что суд назначил 24 года колонии строгого режима жителю Мелитополя 1982 года рождения. Помимо лишения свободы, мужчине предстоит выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Основанием для приговора стало дело о государственной измене.