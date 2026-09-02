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Опубликовано 2 сентября, 14:49

Telegram-знакомство обернулось уголовным делом: 15-летнюю школьницу будут судить за диверсии

В Красноярском крае 15-летнюю школьницу будут судить за попытку теракта на ж/д

15-летнюю школьницу в Красноярском крае обвинили в терроризме. Обложка © Telegram / Следком

15-летнюю школьницу в Красноярском крае обвинили в терроризме. Обложка © Telegram / Следком

Суд рассмотрит дело 15-летней жительницы Красноярского края, обвиняемой в террористической деятельности. Следствие считает, что подростка через Telegram завербовал находившийся за рубежом иностранец и стал дистанционно обучать диверсионно-подрывному делу. Об этом сообщили в СК РФ.

15-летнюю школьницу в Красноярском крае обвинили в терроризме. Видео © Telegram / Следком

История началась в августе 2025 года, когда девушка вступила в переписку с незнакомым гражданином из другой страны. За денежное вознаграждение собеседник предложил ей совершить теракт, после чего приступил к удалённой подготовке школьницы. Первое задание, по версии правоохранителей, подросток выполнила в Красноярске. Объектом стал релейный шкаф, который она попыталась поджечь.

Однако добиться возгорания не получилось: использованная для этого смесь не воспламенилась. Саму попытку девушка записала на камеру мобильного телефона, чтобы позднее предоставить видео иностранному куратору в качестве отчёта. Нового преступления совершить школьница не успела. До получения следующего задания её задержали сотрудники ФСБ. Доказательств, достаточных для передачи материалов в суд, следствие собрало в ходе расследования. Уголовное дело теперь предстоит рассмотреть по существу.

Знала о поджогах и промолчала: В Приамурье школьнице грозит год колонии
Знала о поджогах и промолчала: В Приамурье школьнице грозит год колонии

Ранее сообщалось, что суд назначил 24 года колонии строгого режима жителю Мелитополя 1982 года рождения. Помимо лишения свободы, мужчине предстоит выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Основанием для приговора стало дело о государственной измене.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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