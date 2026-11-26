Британская полиция и сотрудники Министерства обороны проверили штаб-квартиру командования Военно-морских сил Великобритании в Портсмуте после сообщения об угрозе взрыва. Об инциденте рассказала газета The Telegraph со ссылкой на представителя ВМС.

Речь идёт о военно-морской базе HMS Excellent, на территории которой также расположены учебные подразделения британского флота.

Сообщение о возможной угрозе поступило по телефону. Территорию объекта оцепили, местных жителей попросили избегать этого района.

К настоящему моменту проверка завершена. База вернулась к штатной работе. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Между тем накануне стало известно, что британские ВВС начали усиливать защиту авиационной инфраструктуры из-за опасений по поводу возможных атак беспилотников. Командование также намерено чаще проводить учения по рассредоточению авиации.