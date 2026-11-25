Военно-воздушные силы Великобритании начали по ночам перемещать боевые самолёты в ангары и укреплённые укрытия, опасаясь возможных атак беспилотников. Технику, которая остаётся на открытых площадках авиабаз, планируют защищать специальными противодроновыми сетями из кевлара. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, британские военные усиливают защиту авиационной инфраструктуры на фоне сообщений о потенциальных угрозах военным объектам. Подобные защитные конструкции уже широко применяются на Украине для прикрытия техники от беспилотников.

Одновременно командование ВВС намерено чаще отрабатывать рассредоточение самолётов по территории страны. Такая тактика должна снизить риск одновременного уничтожения нескольких машин в случае удара по одной авиабазе.

Главнокомандующий британскими ВВС маршал авиации сэр Харв Смит заявил, что военным необходимо готовиться к ситуации, в которой даже собственная территория не будет гарантировать безопасность.

«На родине нет безопасного убежища, вы ведёте боевые действия с территории Великобритании, но вам необходимо перемещаться», — подчеркнул он.

Смит привёл в пример недавний опыт перебазирования авиации во время строительства новой взлётно-посадочной полосы на авиабазе Бриз-Нортон. Тогда самолёты распределили между несколькими площадками, в том числе Прествиком в Шотландии и Боскомб-Дауном в графстве Уилтшир. При этом ВВС продолжали выполнять поставленные задачи.