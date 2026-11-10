Американские военные перебросили самолёты-заправщики с авиабазы Милденхолл в Великобритании из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Часть воздушных судов направили в Германию, остальные — на другие аэродромы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Утром 9 ноября с базы вывели два самолёта-заправщика. В течение дня военные переместили ещё несколько бортов. При этом точное количество переброшенной техники не раскрывается. Американские чиновники пока не смогли установить характер предполагаемой угрозы. В частности, остаётся неясным, идёт ли речь о непосредственной опасности нападения или более общем предупреждении разведки.

На фоне сообщений об угрозе на базах Милденхолл и Лейкенхит усилили меры безопасности. Уровень защиты объектов повысили до FPCON Charlie, который вводят при наличии разведывательной информации о вероятной террористической активности. При этом американские ВВС не подтвердили, что переброска самолётов напрямую связана с иранской угрозой. Представители военного ведомства охарактеризовали перемещения авиации как обычную ротацию.