Угрозы Ирана заставили США срочно вывести военные самолёты из Британии
WSJ: США вывели самолёты-заправщики с базы в Британии из-за угрозы Ирана
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские военные перебросили самолёты-заправщики с авиабазы Милденхолл в Великобритании из-за предполагаемой угрозы со стороны Ирана. Часть воздушных судов направили в Германию, остальные — на другие аэродромы. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
Утром 9 ноября с базы вывели два самолёта-заправщика. В течение дня военные переместили ещё несколько бортов. При этом точное количество переброшенной техники не раскрывается. Американские чиновники пока не смогли установить характер предполагаемой угрозы. В частности, остаётся неясным, идёт ли речь о непосредственной опасности нападения или более общем предупреждении разведки.
На фоне сообщений об угрозе на базах Милденхолл и Лейкенхит усилили меры безопасности. Уровень защиты объектов повысили до FPCON Charlie, который вводят при наличии разведывательной информации о вероятной террористической активности. При этом американские ВВС не подтвердили, что переброска самолётов напрямую связана с иранской угрозой. Представители военного ведомства охарактеризовали перемещения авиации как обычную ротацию.
Нынешний случай стал не первым изменением размещения американской авиации в Великобритании на фоне напряжённости с Тегераном. До этого США вывели бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд после сообщений о возможной атаке на военный объект. Ранее Life.ru рассказывал, что американские военные вывели все бомбардировщики B-1 с этой британской авиабазы из-за опасений за безопасность объекта.