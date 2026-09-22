Telegraph: Принц Гарри готовит фильм к 30-летию смерти своей матери Дианы

Принц Гарри обсуждает создание документального фильма о своей матери принцессе Диане к 30-летию со дня её смерти. Проект пока находится на стадии обсуждения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник, близкий к герцогу Сассекскому.

«Ничего пока не утверждено и не подтверждено, и он по-прежнему рассматривает наиболее выразительный способ почтить её память в этот важный юбилейный год», — рассказал собеседник издания.

Принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в Париже. В 2027 году исполнится 30 лет со дня её смерти. По данным газеты, Гарри уже обращался к друзьям матери и её брату Чарльзу Спенсеру, чтобы обсудить возможное участие в проекте.

Документальный фильм в дальнейшем может приобрести Netflix. Однако окончательного решения о его создании пока нет. Источники подчёркивают, что Гарри рассматривает и другие способы почтить память матери в юбилейный год.

Чарльз Спенсер решил не выступать в подобных проектах в качестве приглашённого комментатора. Вместо этого он подготовил собственную книгу «Лебединая песня: Диана, моя сестра» (Swan Song: Diana, My Sister). Она поступает в продажу 22 сентября. Опубликованные ранее отрывки из мемуаров уже вызвали реакцию Букингемского дворца.

The Daily Telegraph предположила, что возможный фильм может стать ещё одним поводом для разногласий между Гарри и его старшим братом принцем Уильямом. Уильям публично не комментировал заявления их дяди. При этом братья уже участвовали в совместном документальном проекте о Диане в 2017 году.

Ранее сообщалось, что детей принца Гарри и Меган Маркл перевели в другую школу вскоре после начала учебного года. На решение повлияли вопросы безопасности и сложности с ежедневными поездками. Семья заявила, что смена учебного заведения не связана с претензиями к педагогам или качеству обучения. Семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет начали учиться в Великобритании после возвращения семьи в страну.