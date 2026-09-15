Детей принца Гарри и Меган перевели в другую школу из-за проблем с безопасностью

Детей принца Гарри и Меган Маркл перевели в другую школу спустя несколько дней после начала учебного года. На решение повлияли проблемы с организацией охраны семьи, сообщает Sky News.

По данным телеканала, прежняя школа оказалась слишком неудобной для ежедневных поездок: маршрут занимал много времени, на дороге возникали серьёзные заторы, а сопровождавшей Сассексов службе безопасности приходилось работать в условиях дополнительной нагрузки. Кроме того, был зафиксирован случай, когда колонне автомобилей пары помешали продолжить движение.

«Решение о переходе детей в другую школу было принято после обсуждения с командой безопасности семьи практических аспектов их текущих условий. Родители по-прежнему чрезвычайно благодарны всем учителям и сотрудникам за любовь, заботу и усилия, которые они проявили по отношению к их семье. Это ни в коем случае не следует интерпретировать как критику школы или исключительной заботы, которую дети получали там», — отметил представитель герцога и герцогини.

Арчи и Лилибет, которым семь и пять лет, только на прошлой неделе приступили к занятиям после переезда семьи из США в Великобританию. Теперь дети будут учиться в другом месте, название и адрес которого, как и прежде, не разглашаются.

Возвращение Сассексов в Великобританию стало одной из заметных перемен в их жизни после шести лет за пределами страны. В прошлом месяце стало известно об их переезде на длительный срок. На этом фоне продолжается и спор вокруг государственной охраны Гарри. Решение о предоставлении ему полицейской защиты пересматривает специальный правительственный комитет.

Ранее принц Гарри выразил серьёзные опасения за безопасность своих детей в школе. Главный риск связан с ежедневными поездками в учебное заведение. Источники подчёркивают, что регулярные маршруты в одно и то же время делают семью уязвимой для слежки. Чета опасается не только внимания папарацци и международных СМИ, но и возможных действий «волков-одиночек», желающих причинить вред.