Telegraph раскрыл имя предполагаемого сообщника экс-главы немецкой разведки

Предполагаемым сообщником арестованного экс-главы немецкой разведки Аугуста Ханнинга оказался 64-летний Манфред Данкесрайтер. Его полное имя раскрыл The Telegraph. Официально Генпрокуратура Германии называет второго фигуранта только Манфредом Д.

По данным газеты, Данкесрайтер живёт с семьёй в Геретсриде в Баварии примерно в 50 минутах езды от Мюнхена. В городе его знают в том числе как бывшего футболиста и тренера любительской команды. В 2012 году он руководил вторым мужским составом местного клуба, который занял третье место в своей лиге.

В молодости Данкесрайтер также играл за SVE Eurasburg. В 1972 году, когда ему было 11 лет, он даже участвовал в эстафете олимпийского огня перед Играми в Мюнхене. Позднее мужчина много лет работал в Федеральной разведывательной службе Германии и занимал должность руководителя аппарата нескольких глав BND. В отставку он вышел только в марте 2026 года.

По версии немецкой Генпрокуратуры, ещё в 2010 году Ханнинг и Манфред Д. договорились о регулярной передаче внутренней информации разведслужбы за деньги. Следствие считает, что бывший сотрудник BND мог передать экс-начальнику около двух тысяч документов, часть из которых была засекречена.

Ханнинг, как полагают следователи, использовал полученные сведения в частной консалтинговой деятельности. В одном из эпизодов секретная информация якобы легла в основу аналитического материала для сотрудника иностранной разведки. Какая именно спецслужба могла быть получателем данных, официально не раскрывается.

Ханнинга и второго фигуранта задержали 6 октября, а на следующий день суд оставил обоих под стражей. Бывшего руководителя BND подозревают в шпионской деятельности, получении государственной тайны и покушении на госизмену, Манфреда Д. — в пособничестве.

Ранее Life.ru сообщал, что дело Ханнинга вызвало обеспокоенность в британской разведке из-за возможной утечки сведений, которыми MI6 делилась с немецкой стороной. В настоящее время британские спецслужбы выясняют, могла ли секретная информация, переданная немецким коллегам, раскрыть их агентов и информаторов.