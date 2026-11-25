Петербургский телеканал «78» завоевал пять наград XIV индустриальной премии «МедиаБренд 2026», одержав победу в трёх номинациях. Торжественная церемония награждения состоялась 24 ноября на Киностудии имени Горького в Москве.

Лучшим промороликом специального события среди региональных телеканалов признали «Путешествие в Новый год». Проект объединил 12 видеоанонсов с участием ведущих художественных и новостных программ, которые знакомили зрителей с праздничным эфиром и поздравляли петербуржцев с Новым годом.

Ещё одну победу телеканалу принёс анонс документального цикла «Неизвестный Андрей Миронов». Основой его визуальной концепции стал чёрный квадрат, скрывающий лицо актёра и символизирующий малоизвестные страницы его биографии.

«Все наши проекты мы стараемся делать по самым высоким стандартам. А наш отдел эфирного промо умудряется каждый год компенсировать яркими идеями и оригинальными сценариями относительно скромный бюджет. Горячо поздравляю коллег с заслуженной победой», — отметил генеральный директор и главный редактор телеканала «78» Алексей Сухоруков.

Лучшим имиджевым промороликом регионального телевидения стала работа «Шоу должно продолжаться». Авторы объединили анонсы двух информационных проектов — «Утреннего шоу» и «Вечернего шоу», использовав при съёмке эффект непрерывного движения камеры по кругу.

Серебряную награду в номинации «Лучший проморолик фильма/сериала» получил анонс «Время определиться». Бронзы удостоился специальный проект «9 мая», в котором сотрудники телеканала и зрители рассказывали о судьбах своих родных и их подвигах в годы Великой Отечественной войны.

Промокоманда телеканала становится лауреатом премии «МедиаБренд» третий год подряд. Конкурс объединяет профессионалов в области телевизионного дизайна, маркетинга, креатива и продвижения медиаконтента.