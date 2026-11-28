Астрономы обнаружили 25 необычных радиосигналов в рамках масштабной программы поиска внеземных цивилизаций. Исследователи зафиксировали их с помощью комплекса радиотелескопов Allen Telescope Array в Северной Калифорнии, следует из научной работы, которую авторы разместили на платформе arXiv.

Внимание специалистов привлекла так называемая антисолярная точка — участок неба, который находится в противоположном от Солнца направлении. Из этой области потенциальные наблюдатели за пределами Солнечной системы могли бы увидеть прохождение Земли на фоне солнечного диска. Учёные рассматривают такое направление как перспективное для поиска сигналов внеземных цивилизаций.

В ходе анализа данных астрономы выделили 25 узкополосных радиосигналов, характеристики которых напоминают искусственные радиопередачи. При этом 14 сигналов исследователи обнаружили в одной области неба за один сеанс наблюдений. Специалисты планируют повторно изучить участки, которые привлекли их внимание.

Пока учёные не выяснили происхождение необычных сигналов и не нашли доказательств их связи с внеземным разумом. На момент публикации научного отчёта исследователи охватили около 12% запланированной области поиска. Всего крупнейшая в истории Allen Telescope Array программа займёт не менее четырёх лет, а специалистам предстоит собрать и проанализировать свыше 11 петабайт данных.

Ранее Life.ru рассказывал о загадочном космическом объекте LPT J1555−5631, который испускал мощные радиосигналы каждые 62,2 минуты. Впоследствии источник перестал проявлять активность. Астрономы до сих пор не установили его природу.