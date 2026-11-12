Телеведущая Дана Борисова решилась на абдоминопластику из-за диастаза
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/danaborisova_official
Дана Борисова вновь собирается обратиться к пластическому хирургу. Телеведущая намерена изменить форму живота и избавиться от диастаза — расхождения мышц брюшной стенки. О своём решении она рассказала Общественной Службе Новостей.
Поводом для очередного преображения стал просмотр телепроекта с собственным участием. Увидев себя на экране, знаменитость осталась недовольна очертаниями фигуры.
По словам Борисовой, она понимает, что камера способна визуально прибавить человеку несколько килограммов. Однако телеведущей показалось, что в её случае разница оказалась значительно больше обычной.
Особенно артистку беспокоит состояние живота. Чтобы исправить ситуацию, она планирует сделать абдоминопластику.
Речь идёт не просто об удалении жировых отложений, а о хирургической коррекции передней брюшной стенки. Подобная операция может включать устранение избытков кожи и восстановление положения разошедшихся мышц.
Вмешательство телеведущая запланировала на январь 2027 года. Она рассчитывает заметно преобразиться и продолжить работу на телевидении уже в новом образе.
«Уже в январе я буду с новой фигурой и вернусь в свои проекты абсолютно другой», — заявила Борисова.
При этом звезда призналась, что её не пугают возможные осложнения и продолжительное восстановление после хирургического вмешательства.
Ранее Life.ru сообщал, что Борисовой пришлось отказаться от запланированной абдоминопластики из-за проблем со здоровьем. В июле 2026 года телеведущая рассказала, что операцию отменили в последний момент: анализы показали слишком низкий уровень ферритина, поэтому анестезиолог отказался проводить наркоз. Тогда знаменитость решила временно отказаться от хирургических вмешательств и предпочесть косметологические процедуры.