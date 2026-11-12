Дана Борисова вновь собирается обратиться к пластическому хирургу. Телеведущая намерена изменить форму живота и избавиться от диастаза — расхождения мышц брюшной стенки. О своём решении она рассказала Общественной Службе Новостей.

Поводом для очередного преображения стал просмотр телепроекта с собственным участием. Увидев себя на экране, знаменитость осталась недовольна очертаниями фигуры.

По словам Борисовой, она понимает, что камера способна визуально прибавить человеку несколько килограммов. Однако телеведущей показалось, что в её случае разница оказалась значительно больше обычной.

Особенно артистку беспокоит состояние живота. Чтобы исправить ситуацию, она планирует сделать абдоминопластику.

Речь идёт не просто об удалении жировых отложений, а о хирургической коррекции передней брюшной стенки. Подобная операция может включать устранение избытков кожи и восстановление положения разошедшихся мышц.

Вмешательство телеведущая запланировала на январь 2027 года. Она рассчитывает заметно преобразиться и продолжить работу на телевидении уже в новом образе.

«Уже в январе я буду с новой фигурой и вернусь в свои проекты абсолютно другой», — заявила Борисова.

При этом звезда призналась, что её не пугают возможные осложнения и продолжительное восстановление после хирургического вмешательства.