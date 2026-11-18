Эвелина Блёданс мечтает проверить себя на прочность в шоу о выживании, но пока не решается принять участие в подобных проектах. Главным препятствием для актрисы и телеведущей оказался жёсткий режим испытаний. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.

По словам Блёданс, её давно привлекает формат, в котором участникам приходится ежедневно бороться за комфорт и собственное благополучие. Актриса признаётся, что подобный экстрим вызывает у неё большой интерес.

Однако условия таких программ её настораживают. В частности, Бледанс не готова мириться с нехваткой сна и еды, которые часто становятся частью испытаний.

«Это такой экстрим, это так будоражит, что даже передать не могу. Но я знаю, что в таких шоу участников испытывают дефицитом сна и еды, а ночной отдых для меня очень важен. Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать», — призналась телеведущая.

Именно поэтому артистка пока предпочитает отказываться от громких реалити, где участникам приходится проходить через серьёзные физические и эмоциональные испытания.