Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что мечтает попасть на шоу о выживании
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Эвелина Блёданс мечтает проверить себя на прочность в шоу о выживании, но пока не решается принять участие в подобных проектах. Главным препятствием для актрисы и телеведущей оказался жёсткий режим испытаний. Об этом она рассказала Общественной Службе Новостей.
По словам Блёданс, её давно привлекает формат, в котором участникам приходится ежедневно бороться за комфорт и собственное благополучие. Актриса признаётся, что подобный экстрим вызывает у неё большой интерес.
Однако условия таких программ её настораживают. В частности, Бледанс не готова мириться с нехваткой сна и еды, которые часто становятся частью испытаний.
«Это такой экстрим, это так будоражит, что даже передать не могу. Но я знаю, что в таких шоу участников испытывают дефицитом сна и еды, а ночной отдых для меня очень важен. Если я не высплюсь, то я такие скандалы буду закатывать», — призналась телеведущая.
Именно поэтому артистка пока предпочитает отказываться от громких реалити, где участникам приходится проходить через серьёзные физические и эмоциональные испытания.
А ранее Life.ru писал, что в Британии закрыли популярное шоу после обвинений участниц в изнасиловании. Две женщины заявили, что подверглись изнасилованию со стороны своих экранных мужей во время участия в программе. Третья рассказала о действиях сексуального характера без её согласия.